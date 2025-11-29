Mersin’de korku dolu anlar! Akaryakıt taşıyan araç alev alev yandı

Mersin-Adana otoyolunda seyir halindeki akaryakıt dolu bir tanker aniden alev aldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda otoyol trafiğe kapatıldı.

Mersin’de korku dolu anlar! Akaryakıt taşıyan araç alev alev yandı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında hareketli dakikalar yaşandı.

Mersin-Adana Otoyolu üzerinde seyreden ve direksiyonunda Ebubekir Güven’in bulunduğu 26 VF 647 plakalı ağır vasıta, Mersin Serbest Bölgesi bağlantı yoluna girdiği sırada yanmaya başladı. Akaryakıt yüklü olduğu belirtilen araçtan yükselen alevler paniğe neden oldu. Tehlikeyi erken sezen araç sürücüsü Güven, tankeri hızla yolun kenarına park ederek durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay mahalline ivedilikle intikal eden birimler arasında itfaiye teşkilatı, emniyet güçleri ve 112 Acil Sağlık personeli yer aldı. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, olası bir patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik tedbirleri uyguladı. Emniyet güçleri, riskli bölgeye araç girişini engellemek amacıyla bağlantı yolunun her iki şeridini de araç trafiğine tamamen kapattı.

Akaryakıt yüklü araçta başlayan yangın, itfaiye erlerinin yoğun ve uzun süreli müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, itfaiyenin yürüttüğü soğutma işlemlerinin bitirilmesinin ardından kapalı olan yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin akaryakıt
