CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gününde

Ankara Spor Salonu'ndaki CHP 39. Olağan Kurultayı, sabah saat 10.00'da gündem maddelerini görüşmek üzere yeniden toplandı.

Oturumun açılış konuşmasını, kurultay Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte salona gelerek partilileri selamladı.

İLK GÜN SEYİRCİSİZ TAMAMLANDI, BUGÜN SALON DOLU

Kurultayın ilk günü, parti programı, tüzüğü ve kurultay yönetmeliğinin oylanmasıyla seyircisiz bir şekilde tamamlanmıştı. Ancak çalışmaların ikinci gününde, seyirciler salonlardaki yerlerini alarak kurultay coşkusuna ortak oldu.

Salonda, CHP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan dev bir afiş yer aldı. Afişte, "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazısı ile birlikte, tutuklu belediye başkanlarının çizimlerine de yer verildi.

Uluslararası dayanışmanın bir göstergesi olarak, Kurultay'da Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil'in hazırladığı bir video mesajı gösterildi. Ayrıca, daha önce tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun göndermiş olduğu mektup, yapay zeka kullanılarak hazırlanan bir video aracılığıyla yayınlandı.

RAPORLAR GÖRÜŞÜLECEK, SONRA SANDIK BAŞI

Bugüne kadar 22’si olağanüstü olmak üzere toplam 60 kurultay toplayan CHP'nin bu olağan kurultayının ikinci gününde, ilk olarak Genel Başkan Özgür Özel delegelere hitap edecek.

Özel'in konuşmasının ardından, parti organlarının çalışma ve hesap raporları ile Kurultay sonuç bildirgesi raporu okunacak, görüşmeye açılacak ve oylamaya sunulacak. Tüm bu prosedürlerin tamamlanmasının ardından, kurultayın en önemli gündem maddesi olan genel başkanlık seçimi için partinin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi oy kullanma işlemini gerçekleştirecek.