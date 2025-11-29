EPDK'dan yeni düzenlemeler: Doğal gaz, elektrik, ets ve akaryakıt tarifeleri yenilendi

EPDK’nın kararları doğrultusunda, Aksa Bilecik Bolu, Aksa Karadeniz ve Bursa Şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerinde revizyonlara gidildi.

Şirketlerin yatırım ve ilave yatırım tavanları, 2025 ve 2026 yılları için yeniden belirlendi:

Aksa Bilecik Bolu: Yatırım tavanı 2025 için 25.941.044 TL, 2026 için 17.754.575 TL oldu. İlave yatırım tavanı ise 2025 için 17.741.515 TL, 2026 için 19.272.022 TL olarak güncellendi.

Aksa Karadeniz: Yatırım tavanı 2025 için 103.873.024 TL, 2026 için 118.451.006 TL olarak belirlendi. İlave yatırım tavanı ise 2025 için 63.994.478 TL, 2026 için 113.841.069 TL oldu.

Bursa Şehiriçi: Yatırım tavanı 2025 için 54.790.650 TL, 2026 için 59.386.206 TL; ilave yatırım tavanı ise 2025 için 47.280.539 TL, 2026 için 47.310.851 TL olarak tespit edildi.

EPİAŞ'IN 2026 İŞLETİM GELİR TAVANLARI ONAYLANDI

EPDK, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) 2026 yılına ait piyasa işletim gelir tavanlarını resmen onayladı. Hesaplamalarda TÜFE 3.883,89 değeri esas alındı.

Gelecek yıl için belirlenen piyasa payları şu şekilde:

Elektrik Piyasası Payı: 1.874.296.720 Lira

Doğal Gaz Piyasası Payı: 83.000.000 Lira

Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Payı: 50.000.000 Lira

ETS ÜCRETLENDİRME YÖNTEMİ VE DETAYLARI AÇIKLANDI

Kurum, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında uygulanacak gelir tavanı, işletim ücretleri ve yıllık katılım bedellerine dair yöntemi de yayımladı.

Bu düzenlemeye göre, EPİAŞ'ın giderleri, piyasa katılımcılarından tahsil edilecek işletim ücretleriyle karşılanacaktır. İklim Kanunu gereğince işletim gelirlerinin yüzde 50'si İklim Değişikliği Başkanlığı'na aktarılacağı için, bu miktar gelir tavanı hesabına dahil edilmeyecektir. Yıllık katılım ücreti, gelir tavanının yüzde 25'i olarak belirlenirken, işlem ücretleri ise öngörülen piyasa hacmi tahminlerine göre hesaplanacaktır. Bir önceki yıl gerçekleşen gelir ile tavan arasındaki fark, takip eden yılın hesaplamalarına yansıtılacaktır.

VEP, YEK-G VE DOĞAL GAZ PİYASALARINDAKİ 2026 TARİFELERİ

EPDK, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) dahil olmak üzere doğal gaz piyasalarının 2026 tarifelerini onayladı. Bu ücretlere KDV dahil değil.

VEP Tarifesi: Birim işlem ücreti megavatsaat başına 3,00 lira, yıllık katılım ücreti 13.280 lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti ise adet başına 1.000 lira olarak belirlendi.

YEK-G Piyasa Tarifesi: Birim işlem ücreti megavatsaat başına 1,00 lira, yıllık katılım ücreti 3.000 lira oldu.

Spot Doğal Gaz Piyasası Tarifesi: Birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,0353571 lira, dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti standart metreküp başına 0,0141429 lira, yıllık katılım ücreti 220.000 lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti ise 1.000 lira olarak açıklandı.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası Tarifesi: Birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,000450 lira, yıllık katılım ücreti 2.500 lira, kabul edilmeyen itiraz ücreti ise 500 lira olarak tespit edildi.

ETS Spot Piyasa Ücretleri (2026): Birim işlem ücreti spot işlemlerde 4,00 lira (tCO₂e), yıllık katılım ücreti 100.000 lira oldu.

EPDK ayrıca, bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişiklikler yaparak piyasaya müdahale etti.

Aves İç ve Dış Ticaret AŞ’nin Mersin’deki depolama tesisi için belirlenen hizmet bedelleri şöyledir:

Günlük Depolama Hizmet Bedeli: Benzinde metreküp başına 4,78 lira, motorinde metreküp başına 3,75 lira.

Teslim Alma ve Teslim Etme Hizmet Bedeli: Her iki ürün için metreküp başına 41,00 lira.

Katkılama–Harmanlama–İşaretleme Hizmet Bedeli: Metreküp başına 10,00 lira.