Ambarlı Limanı'nda dev operasyon: 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü titiz risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ambarlı Gümrük Sahası’na gelen ve transit rejimi hükümleri çerçevesinde işlem gören bir TIR aracı, bu çalışmaların neticesinde takibe alındı.

YALITIM MALZEMELERİ ARASINA GİZLENMİŞ

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Ambarlı Gümrük Limanı’nda başarıyla sonuçlandırdığı operasyonda, kaçak sigaraların TIR'ın içerisine yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde saklandığı belirlendi.

Toplamda 394 bin 117 paket kaçak sigaraya el konulurken, yapılan detaylı incelemede bu kaçak eşyanın tamamının yabancı bandrollü olduğu saptandı. Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin ise 94 milyon lira olduğu tespit edildi.

Toplum sağlığını ve kamu düzenini ciddi biçimde tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Gümrükler Muhafaza ekipleri, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz denetim kapasitesiyle bu tür girişimlere asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Yakalaması gerçekleştirilen bu kaçak eşyanın gerekli işlemlerin ardından imha edildiği bildirildi.

KAÇAK SİGARA VERGİ KAYBI VE SUÇ GRUPLARINI BESLİYOR

Uzmanlar, kaçak sigara ticaretinin yarattığı tehlikelere dikkat çekerek, bu tür bir ticaretin sadece vergi kaybına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğünü ve organize suç gruplarına finansman sağladığını ifade ediyor. Kaçak sigaranın, aynı zamanda toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği de belirtiliyor.

Olayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmanın devam ettiği açıklandı.