Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Karadeniz'de patlama sonucu yanan gemiler hakkında açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır limanlarından hareket ederek Rusya rotasına giren KAIROS isimli tankerin karıştığı olay ile VIRAT isimli gemiye yönelik saldırı girişiminin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Yüksüz olarak seyrettiği belirtilen KAIROS tankerinde yaşanan patlama, gemiyi bir anda yangın yerine çevirdi. Olayın hemen ardından harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zamanla yarışarak gemide bulunan 25 kişilik mürettebatı sağ salim tahliye etti. Şile Kovanağzı iskelesine getirilen personel, burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Denizdeki operasyon ise gece boyu sürdü. NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ve KURTARMA-12 Römorkörü, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangın söndürme işlemlerinin ardından bölgede inceleme yapmak üzere çevre uzmanları ve dalgıç timlerinin hazır kıta bekletildiği bildirildi.

İDA SALDIRISI TEKRARLANDI

Bölgedeki tek sıcak gelişme tanker yangınıyla sınırlı kalmadı. Karadeniz kıyılarının yaklaşık 35 mil açığında bulunan VIRAT isimli gemi, İnsansız Deniz Araçları'nın (İDA) hedefi oldu. Daha önce saldırıya uğradığı rapor edilen geminin, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden hedef alındığı tespit edildi. Saldırı sonrası geminin sancak tarafında hasar oluştuğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir. Kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara sağlık ekiplerine teslim etmiştir. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır beklemektedir. Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır."