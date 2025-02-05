MHP'li Adan'dan sergi açılımı: Kürtlere baskı yapıldığını savunan sergiye gitti

MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, sanatçı Ahmet Güneştekin’in "Kayıp Alfabe" sergisini ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle açılan sergide Adan’a, iş insanı Murat Ülker ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç eşlik etti

Ekrem Demir Ekrem Demir
MHP'li Adan'dan sergi açılımı: Kürtlere baskı yapıldığını savunan sergiye gitti
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Ahmet Güneştekin’in sergisi, faili meçhul cinayetler, Kürt kimliği ve Kürtçe üzerindeki baskılar gibi temaları işliyor. Sergide yer alan eserlerin, Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşme çağrısı yaptığı öne sürülüyor.

Güneştekin, sergi ziyaretine dair şu değerlendirmede bulundu:

"Ortalama bir ziyaretçi bir, bir buçuk saat kadar kalırken, Celal Bey üç saate yakın sergide kaldı. Tüm eserleri detaylıca inceledi, konuştuk. Faili meçhullerden hendek olaylarına, hatta deprem enkazlarından oluşturduğum 'Yoktunuz' eserime kadar birçok konuyu ele aldık. Politik duruşumu ve meselemle ilgili herhangi bir itirazı ya da tenkidi olmadı."

Güneştekin’in eserleri, geçmişte de tartışmalara konu olmuştu. 2021’de Diyarbakır’da açtığı "Hafıza Odası" sergisi, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından eleştirilmiş ve "Sanat teröre alet edildi" ifadeleriyle tepki görmüştü.

MHP'li Celal Adan’ın bu sergiyi ziyaret etmesi, siyasette "Yeni açılımın bir yansıması" olarak değerlendirildi. Adan'ın, eserlerin verdiği mesajlara yönelik herhangi bir olumsuz görüş bildirmemesi dikkat çekti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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