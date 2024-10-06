"Midesiz" sözü hakaret mi? Yargıtay’dan emsal karar

Karara göre, Ankara'da yaşayan M.İ., bir arkadaşının evleneceğini öğrenince "Sen midesizsin, nasıl evlenirsin, evlenemezsin" şeklinde sözler söyledi. Arkadaşı ise bu sözleri hakaret olarak değerlendirdi ve şikayette bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında "hakaret" suçuyla yargılanan M.İ., Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın hakaret suçunu işlediğine hükmederek, 1 ay 15 gün hapis cezası verdi ve bu ceza, kamu yararına bir işte çalışma cezasına çevrildi.

Sanık, sözlerinin hakaret teşkil etmediğini savunarak karara itiraz etti. Temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına karar vererek yerel mahkemenin hükmünü bozdu.

Kararın Gerekçesi: Yargıtay'ın kararında, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesindeki hakaret suçunun unsurları vurgulandı. Hakaret suçunun, kişinin onur, şeref ve saygınlığını hedef alarak yapılması gerektiği belirtilen kararda, her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi. Yargıtay, "Sen midesizsin, nasıl evlenirsin, evlenemezsin" şeklindeki sözlerin kaba hitap tarzında olduğunu, ancak muhatabın onurunu ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmadığına kanaat getirerek hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı sonucuna vardı.