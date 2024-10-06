Burdur’da 5 bin yıllık iskelet bulundu!

Merkeze bağlı Hacılar köyünde yürütülen kazı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Gülsün Umurtak başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Bu yıl 2 ay süren kazıların batı bölümünde, küp içinde bulunan iskelet incelemeye alındı.

Küp İçinde Defin Gelenekleri Prof. Dr. Umurtak, küp veya çömlek mezarlara ölülerin defnedilmesinin eski bir gelenek olduğunu belirterek, "Bu iskelet beklenmedik bir anda ortaya çıktı. Ne yazık ki kazı sırasında zarar gördü, ancak hızlıca kurtarıp kemikleri topladık. Daha önceki yıllarda da benzer küp mezarlar bulduk. İlk Tunç Çağı’nda ölülerin bu şekilde defnedilmesi yaygın bir gelenek" dedi.

İskeletin Duruşu: 'Hoker' Pozisyonu Bulunan iskeletin, dizlerin çeneye çekik olduğu ve 'fetüs' duruşunu andıran bir pozisyonda küp içinde bulunduğunu açıklayan Umurtak, "İskelet, içinde bulunduğu küp zarar görmüş olmasına rağmen fetüs pozisyonu belirgindi. Kafatası parçalanmıştı ama dişleri büyük ölçüde sağlamdı. Şu an iskeletin gizemini antropologlar çözmeye çalışıyor" dedi. Umurtak, ayrıca iskeletin yanına bırakılan bronz bir bızın, muhtemelen kişinin hayatta iken kullandığı bir alet olduğunu ve mezar hediyesi olarak bırakıldığını da ekledi.