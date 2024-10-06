Kazakistan'da tarihi oylama! Halk nükleer santral için sandık başında

Kazakistan halkı, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceğine karar vermek için referandumda oy kullanıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kazakistan'da tarihi oylama! Halk nükleer santral için sandık başında
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Nükleer santral inşasına ilişkin referandumda oy verme işlemi, yerel saatle 07.00'de başladı. Ülke genelinde 10 bin 323 sandık kuruldu ve Kazakistan’ın 59 farklı ülkedeki temsilciliklerinde de oy kullanılıyor.

Kayıtlı 12 milyon 244 bin 683 seçmenin katılması beklenen referandumda, seçmenler "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" şeklinde oy veriyorlar.

Referandumu, Türk Devletleri Teşkilatı Uluslararası Gözlem Misyonu başta olmak üzere 4 uluslararası örgütten 102 ve 30 ülkeden 75 yabancı gözlemci izliyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de başkent Astana’daki 211 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Tokayev, referandumun doğrudan demokrasinin güçlü bir aracı olduğunu vurgulayarak, "Nükleer santral konusunda nihai kararı halkımız verecek, devlet de bu karara uygun hareket edecektir" dedi. Ayrıca Tokayev, halk desteği sağlanırsa, Kazakistan’da nükleer santral inşasını en ileri teknolojiye sahip uluslararası bir konsorsiyumun üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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