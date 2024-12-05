Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde Suriye vurgusu! Toprak bütünlüğüne dikkat çekildi!

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride Suriye vurgusu dikkat çekti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için destek söylemleri yer alan bildiride ayrıca Esad'ın meşru muhalefet ile uzlaşması gerektiği söylendi.

MGK BİLDİRİSİNDE FİLİSTİN VE İSRAİL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının bitiminde İletişim Başkanlığı tarafından MGK bildirisi yayınlandı. Yayınlanan bildiride PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisinde bulunulan bildiride ayrıca İsrail'in sınır tanımayan katliamlarına karşı ululslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bildiride Filistin ile ilgili de şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmiştir"

SURİYE VURGUSU YAPILDI

Bildirinin Suriye ile ilgili kısmında önemli ifadeler yer aldı. Suriye'de yaşananların sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Esad'ın meşru muhalefetle uzlaşması gerektiği ifadeleri bildiride yer aldı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verildiği vurgulanan bildiride, "ülkemizin gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiştir" denildi.

İstikrarsızlık ortamından istifade sağlayacak terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, Türkiye'nin milli güvenliğine ve Türk halkına karşı yönelen her türlü tehdidin yok edileceği belirtildi.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ VE AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Bildiride, Ukrayna’daki savaşa ilişkin son durumunda ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkilerinin değerlendirildiğini savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerde kaydedilen müspet gelişmelerin barış antlaşması ile neticelenmesi yönündeki beklenti ve temennilerin vurgulandığı bildiride tesis edilecek kalıcı barışın, bölgedeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedildi.