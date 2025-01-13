Milli parkta yangın! "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilmişti

Kayseri'nin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangın, parkın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Ancak arazinin balçıklı olması nedeniyle, yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlanan ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangının hızla genişlediğini belirtti.

Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sultan Sazlığı Milli Parkı, kuşların göç yolu güzergahı üzerinde bulunuyor ve 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.