Milli Savunma Bakanı Akar, ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazana da burada giren Akar, depremden etkilenen birlikler arasında yer alan Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığının yemekhanesinde Mehmetçik ile ilk orucunu açtı.

İftarın ardından Mehmetçiğe hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar terörle mücadelede kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat’taki depremleri hatırlatan Akar, şunları söyledi: