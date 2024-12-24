Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı ifade edildi.

Telefon görüşmesinin, bölgesel güvenlik iş birliği ve stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.