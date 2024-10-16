Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadeledeki son durumu değerlendirdi: "Artık kilidin kapatılmasına çok yakın olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz"

Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gündemi değerlendirdi.

Bakan Yaşar Güler, terörle mücadele ve özellikle Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili konuştu. "Sürekli ve kapsamlı" operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vurduklarını belirtti. Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdiklerini söyledi. Yaşar Güler, “PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerine girdik, bir de üstüne kilidi kapatıyoruz. Artık kilidin kapatılmasına çok yakın olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yaşar Güler, Brüksel’de mevkidaşları ve NATO üst düzey yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde terörizmle mücadele ile ihraç kısıtlarının kaldırılmasına vurgu yapacaklarını belirtti. Yaşar Güler, Balkanlar, Suriye ve Irak'a ilişkin milli tutum ve değerlendirmeleri paylaşacaklarını kaydetti. Güler, PKK ve uzantıları dâhil terörle mücadele konusunda aynı kararlı mücadele beklentisinin altını çizeceklerini belirtti.

DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VURGUSU

Yaşar Güler, savunma sanayisinde bağımlılığın azaltılmasına vurgu yaptı, Türkiye’nin halen bu konuda kısıtlamalara ve ambargolara maruz bırakıldığını söyledi. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemine değinen Güler, “Güçlü ve bağımsız bir savunma sanayi, bekamızın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Bakan Güler, savunma alanında daha hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekti. Güler, "Rusya-Ukrayna savaşında, 30 ülke bir araya geldiler ama Ukrayna'nın mühimmat ihtiyacını karşılayamadılar. Herkes savunmada bağımlılığını en aza indirmeye gayret etmezse ağır bedeller ödeyeceğinin farkına vardı. Norveç ve Finlandiya gibi tehditlerin uzağında olduğunu düşünen birçok ülke bile savunma harcamalarını artırıyor." ifadelerini kullandı.