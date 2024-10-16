Türkiye ile Çin arasında önemli anlaşma! Madencilik alanında imzalar atıldı

Türkiye’nin nadir madenleri ile Çin’in teknolojisi bir araya gelecek. Türkiye ve Çin madencilik alanında yeni fırsatlar için işbirliği yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Çin ziyaretinde imzaların atıldığı duyuruldu.

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Türkiye ile Çin arasında önemli anlaşma! Madencilik alanında imzalar atıldı
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Türkiye ve Çin arasında doğal kaynaklar ve madencilik alanında anlaşma imzalandı. Türkiye’nin nadir madenleri ile Çin’in teknolojisi bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı’na katıldı. Mevkidaşı Wang Guanghua ile görüştü.

Türkiye ile Çin arasında önemli anlaşma! Madencilik alanında imzalar atıldı - Resim : 1

Türkiye ve Çin arasındaki enerji iş birliğinin üst düzeyde olduğunu ifade eden Bayraktar iki ülkenin ortak bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

İki ülke kritik mineraller alanında da birlikte çalışacak. Son anlaşma ile birlikte Bakan Bayraktar, son 5 ayda Türkiye-Çin arasındaki ikinci anlaşmanın imzasını atmış oldu.

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