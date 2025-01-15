Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son dönemde yapılan operasyonlar ile hava harekatlarına dikkati çekti. Bakan Yaşar Güler, terörle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele mesajı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgi sorusu üzerine Bakan Yaşar Güler, bu konuda yaptığı açıklamaların takip edilmesini istedi.

Aynı gazetecinin, "Konuyla ilgili olay yeri tutanaklarının sonradan hazırlandığı iddiası var." demesi üzerine Bakan Yaşr Güler, "Disiplin kuruluna çıkıyorlar, oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Bizlerin söylediğine inanmıyor, birilerinin yazdıklarına mı inanıyorsunuz? Biz, söyleyeceklerimizin hepsini söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Bakan Yaşar Güler, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin soru üzerine de açıklamalarda bulundu.

Yaşar Güler, son dönemde yapılan operasyonlara ve hava harekatlarına dikkati çekerek, terörle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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