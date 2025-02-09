Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında Gara ve Hakurk bölgelerinde toplam 11 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlediği hava harekâtlarıyla terör örgütlerine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen hava harekâtları sonucunda toplam 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde ise 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele kapsamında aldığı önleyici ve yok edici tedbirlerle, bölgede operasyonların başarıyla sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aziz vatanın güvenliğini sağlamak için terör örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Harekâtların, terör tehdidini sona erdirmeye yönelik olarak, ulusal güvenliği sağlama amacıyla devam edeceği bildirildi.

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