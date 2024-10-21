Milli Savunma Bakanlığından FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Gülen'in ölümüyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, "Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir." denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Milli Savunma Bakanlığından FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Yayınlanma:

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen öldü. Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklamasında, mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devlete ve kahraman orduya büyük zarar veren FETÖ elebaşının öldüğü belirtildi.

MSB'nin açıklamasında, "Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

FETÖ'de Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? Lliderlik ve parçalanma tartışmaları gündemdeFETÖ'de Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? Lliderlik ve parçalanma tartışmaları gündemdeGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

fethullah gülen fetö Milli Savunma Bakanlığı
Günün Manşetleri
Hizbullah ve Kassam'dan İsrail'e peş peşe saldırılar
Özgür Özel'den terör tutuklusu Demirtaş'a ziyaret
MSB'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Bakan Ali Yerlikaya'dan FETÖ'yle mücadele açıklaması
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama
Bakan Yılmaz Tunç'tan Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği şüpheli İstanbul'da yakalandı
Fethullah Gülen öldü
Çok Okunanlar
FETÖ'de Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? FETÖ'de Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek?
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama
Fethullah Gülen öldü Fethullah Gülen öldü
Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı mı gönderilecek? Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı mı gönderilecek?
Özgür Özel'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama Özgür Özel'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama