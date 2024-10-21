Milli Savunma Bakanlığından FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen öldü. Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklamasında, mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devlete ve kahraman orduya büyük zarar veren FETÖ elebaşının öldüğü belirtildi.

MSB'nin açıklamasında, "Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.