Milli Savunma Üniversitesi aday öğrencileri dikkat! Tercih dönemi başladı
Milli Savunma Üniversitesi aday öğrenicileri için tercih dönemi başladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Milli Savunma Üniversitesi aday öğrenicileri için tercih dönemi başladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
3 Mart 2024 tarihinde MSÜ sınavına giren öğrencilerin sınav sonuçları 21 Martta açıklanmıştı.
Gelen açıklamaya göre, 2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr/" internet adresi üzerinden yapılacak.