Milyarlarca liralık vurgun: 6 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma neticesinde, Kahramanmaraş merkezli altı farklı ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 7258 sayılı kanuna muhalefet, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarını kapsıyor.

Elde edilen delillerin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçerek Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir illerinde toplam 22 farklı adrese baskın düzenledi. Başlangıçta 18 şüphelinin yakalanması hedeflenirken, operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.

YASA DIŞI ŞEBEKENİN İŞLEM HACMİ: "8,5 MİLYAR TL TUTARINDA"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun detaylarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, şebekenin işleyişine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, suç örgütü mensuplarının, "sahacı (hesap toplayan-para çekim işlemi yapan, örgüte eleman temin eden)" olarak adlandırılan kişileri kullandığı belirtildi. Bu sahacıların, eleman (hesap-hesapçı) temin yoluna gittiği ve bu hesapçılar adına, belirli bir komisyon karşılığında farklı banka ve kripto şirketler üzerinden hesaplar açtırdıkları, yine bu şahıslar adına GSM hatları çıkartıldığı belirtildi.

Bazı hesapçılar adına, sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurularak pos hesapları oluşturulduğu ve sonrasında bu pos hesapları üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Açıklamada ayrıca, kimi hesap sahipleri adına çıkarılan 0850'li hatlar aracılığıyla ülke genelinde 'nitelikli dolandırıcılık' eylemlerine karıştıkları anlaşıldığı ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Bu doğrultuda MASAK'tan temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda şüpheli hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacminin olduğu tespit edilmiştir."

GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİ ADLİYEDE

Kahramanmaraş'a getirilen 17 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu süreçleri sona erdi. Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükten sonra adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında firari durumdaki 1 şüphelinin de aranmasına devam edildiği bilgisi edinildi.