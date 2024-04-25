Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak mı?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Açıklamada, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun ani ve tekrar eden duraklamalarla karakterize edilen ciddi bir uyku bozukluğudur. Uyku kalitesini ciddi şekilde düşüren bu sendrom, dikkat dağınıklığı gibi durumlara da yol açıyor.