Minguzzi ailesine tehdit davasında karar

İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 18 yaşından küçük 5 sanık hakim karşısına çıktı. 4'ü adli kontrol tedbiri uygulanıp tahliye edildi, 1'i 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar
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İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 18 yaşından küçük 5 sanık hakim karşısına çıktı. 4'ü adli kontrol tedbiri uygulanıp tahliye edildi, 1'i 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı. Tutuklu 5 sanıktan 4’ü adli kontrolle tahliye edildi, 1’ine hapis cezası verildi.

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İstanbul Kadıköy’de cinayete kurban giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini sosyal medyadan tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, 5 sanık hakkında yaş indirimi uygulayarak “suçu ve suçluyu övme” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar hakkında “zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit” suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, M.G'yi "silahla tehdit" suçundan yaş indirimi uygulayıp 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

M.G'nin tutukluluk hâlinin devamına karar verildi, diğerleri birden fazla adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 5 sanık “suçu ve suçluyu övmek” ile “birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” suçlarından yargılanıyordu. Sanıklar için 7 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyordu. Sanıklar Minguzzi ailesini cinayetin ardından sürekli sosyal medya üzerinden tehdit etmiş, silahlı paylaşımlar yapmışlardı. Mattia Ahmet'in anne ve babasına koruma verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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