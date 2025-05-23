İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 18 yaşından küçük 5 sanık hakim karşısına çıktı. 4'ü adli kontrol tedbiri uygulanıp tahliye edildi, 1'i 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı. Tutuklu 5 sanıktan 4’ü adli kontrolle tahliye edildi, 1’ine hapis cezası verildi.

İstanbul Kadıköy’de cinayete kurban giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini sosyal medyadan tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.



Duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, 5 sanık hakkında yaş indirimi uygulayarak “suçu ve suçluyu övme” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.



Sanıklar hakkında “zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit” suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, M.G'yi "silahla tehdit" suçundan yaş indirimi uygulayıp 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



M.G'nin tutukluluk hâlinin devamına karar verildi, diğerleri birden fazla adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.



Soruşturma kapsamında tutuklanan 5 sanık “suçu ve suçluyu övmek” ile “birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” suçlarından yargılanıyordu. Sanıklar için 7 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyordu. Sanıklar Minguzzi ailesini cinayetin ardından sürekli sosyal medya üzerinden tehdit etmiş, silahlı paylaşımlar yapmışlardı. Mattia Ahmet'in anne ve babasına koruma verilmişti.

