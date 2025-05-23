Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Bu bir felaket!"

Erdoğan, aile kurumunun insanlık tarihindeki en kadim yapılar arasında yer aldığını belirterek, “Aile, sadece bireyleri değil, toplumu ayakta tutan en önemli bağdır” dedi. Kadın ve erkekten oluşan ailenin insan neslinin devamı için vazgeçilmez bir kurum olduğunu vurguladı.

“Aile çökerse toplum da çöker”

Ailenin yıprandığı toplumlarda çöküşün kaçınılmaz olduğunu söyleyen Erdoğan, “Aileyi korumak, insanı ve toplumu korumaktır. Bu hepimizin asli görevidir” ifadelerini kullandı.

“Kültür emperyalizmi aileyi hedef alıyor”

Teknolojiyle birlikte yaşanan hızlı dönüşümün aile yapısını da etkilediğini belirten Erdoğan, küresel kültürel saldırıların aile kurumunu zayıflatmayı hedeflediğini savundu. “Kültür emperyalizmi aileyi hack’lemeye çalışıyor” diyen Erdoğan, dijital çağda bireysel özgürlük adı altında aile bağlarının zedelendiğini dile getirdi.

“LGBT bir faşizme dönüşmüştür”

Erdoğan, LGBT hareketini “insan fıtratına karşı bir kuşatma” olarak nitelendirdi ve bu akımın “farklı fikirlere tahammülü olmayan bir zorbalığa dönüştüğünü” söyledi. Bu yapının sanatçılardan siyasetçilere kadar pek çok ismi susturmaya çalıştığını öne sürdü.

“Aileye savaş açan ideolojilere eyvallah etmeyiz”

Toplumu tehdit ettiğini belirttiği cinsiyetsizleştirme projelerine karşı kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, “Milli bünyemizi tehdit eden bu anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Kürtaj tartışmalarına da değinen Erdoğan, “Bir cinayet olan kürtaj, bazı çevrelerce masumlaştırılmaya çalışılıyor” ifadesini kullandı.

“Doğum hızının düşme sebebi ekonomi değil”

Türkiye’nin doğurganlık hızının ilk kez 1.48’e gerilediğini belirten Erdoğan, bunun kritik eşik olan 2.1’in oldukça altında olduğunu söyledi. Bu düşüşün ekonomik koşullardan kaynaklanmadığını vurgulayan Erdoğan, “Gelirin daha düşük olduğu dönemlerde doğum oranları daha yüksekti” dedi. Popüler kültürün ve bireysel yaşam tarzlarının etkisine dikkat çekerek, “En az 3 çocuk” çağrısını yineledi ve yeni nüfus politikalarının hayata geçirileceğini duyurdu.