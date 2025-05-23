Ahmet Özer'in savunması ortaya çıktı!

Duruşmaya Özer'in yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukatlar ve çok sayıda partili katıldı.

4 Kasım’da terör soruşturması kapsamında tutuklanan Özer, daha sonra "ihale yolsuzluğu" iddiasıyla da tekrar tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Özer: “Ben belediye başkanı olmasaydım, belki rektör olurdum”

Savunmasında suçlamaları reddeden Ahmet Özer, kendisine yöneltilen iddiaların temelsiz olduğunu öne sürdü:

“Beni barışa ve bilime kendini adamış bir insan olarak bu iddialarla karşı karşıya bırakmak yaralayıcı. 2011 yılından beri herhangi bir terör örgütüyle bağım olmadı. Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atamak için buradayım. Ben belediye başkanı olmasaydım, akademide olurdum. Bugün bu sürece gelmemin nedeni siyasidir.”

"694 kişiyle HTS kaydım olduğu söyleniyor ama kim kimi aramış belli değil"

Özer, kendisi hakkında yapılan teknik ve HTS kayıtlı dinlemelerin de hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu:

“694 kişiyle görüşmem olduğu iddia ediliyor. Bu kişilerin terörle bağlantısı varsa bile, ben bunu önceden bilebilir miyim? Kimin kimi aradığı bile net değil. Konuşmaların içeriği de açıklanmıyor.”

İddianamede Öcalan görüşmeleri ve 'Demokratik Özerklik' vurgusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özer’in PKK/KCK ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu, örgütle süreklilik ve yoğunluk içeren bir ilişki kurduğu iddia edildi. Diyarbakır Cezaevi’ndeki bir aramada ele geçirilen notlarda, Abdullah Öcalan’a bazı akademisyenlerin “Demokratik Özerklik” projesine katkı sunmak istedikleri yönünde bilgiler yer aldığı belirtildi. Bu akademisyenler arasında Ahmet Özer’in de olduğu kaydedildi.

Duruşma, verilen aranın ardından saat 15.10’da yeniden başladı.