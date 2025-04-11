Minguzzi ailesini tehdit eden o kişinin ifadesine ulaşıldı

Haber Global, Minguzzi ailesine yönelik ölüm tehditleriyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesine ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Minguzzi ailesini tehdit eden o kişinin ifadesine ulaşıldı
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Rabia Azra Sözcü’nün özel haberine göre; 24 Ocak’ta Kadıköy Salı Pazarı’nda bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin ilk dava 10 Nisan’da görüldü. Duruşma, 8 Mayıs’a ertelendi.

Bu süreçte, Minguzzi ailesi sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi aldıklarını belirterek emniyete başvurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 33 yaşındaki şüpheli B.A., ifadesinde “Ne Minguzzi ailesini ne de cinayeti işleyen kişileri tanıyorum. Bilinçsizce davrandım, pişmanım” dedi.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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