Bakanlıktan şok liste: Sahte peynir markaları ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak güncellediği “taklit ve tağşiş yapılan gıdalar” listesine 10 Nisan’da yeni ürünler eklendi. Yayınlanan son listede, 10 farklı peynir markasının yer alması kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakanlıktan şok liste: Sahte peynir markaları ifşa edildi
Yayınlanma:

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği peynir ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar arasında, süt yağı yerine bitkisel yağ kullanımı gibi aldatıcı uygulamalar öne çıktı. Bakanlık, vatandaşların sağlığıyla oynayan firmalar hakkında yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Gıda güvenliği konusunda uyarılarını sürdüren bakanlık, tüketicileri ürün alırken etiketleri dikkatle incelemeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda bir kez daha uyardı.

Bakanlıktan şok liste: Sahte peynir markaları ifşa edildi - Resim : 1

Bakanlıktan şok liste: Sahte peynir markaları ifşa edildi - Resim : 2

Bakanlıktan şok liste: Sahte peynir markaları ifşa edildi - Resim : 3

Tavukçulukta tehlike çanları: Dışa bağımlılık sektörü tehdit ediyorTavukçulukta tehlike çanları: Dışa bağımlılık sektörü tehdit ediyorSağlık
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış!250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış!Ekonomi
peynir ifşa
Günün Manşetleri
Sahte peynir markaları ifşa edildi
Tavukçulukta tehlike çanları
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktI
Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
Ara karar açıklandı
23 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi
İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan 102 kişi tahliye edildi
Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
Ankara’daki Çayırhan maden ocağında patlama 14 madenci yaralı
Çok Okunanlar
Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi
250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış! 250 Bin TL'nin 3 aylık getirisi belli oldu: Vadeli mevduat hesaplarında büyük artış!
Altında son durum: Rekor üstüne rekor! Altında son durum: Rekor üstüne rekor!
Ünlü tavuk markasında büyük skandal: Ürünler toplatılıyor! Ünlü tavuk markasında büyük skandal: Ürünler toplatılıyor!