Bakanlıktan şok liste: Sahte peynir markaları ifşa edildi

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği peynir ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar arasında, süt yağı yerine bitkisel yağ kullanımı gibi aldatıcı uygulamalar öne çıktı. Bakanlık, vatandaşların sağlığıyla oynayan firmalar hakkında yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Gıda güvenliği konusunda uyarılarını sürdüren bakanlık, tüketicileri ürün alırken etiketleri dikkatle incelemeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda bir kez daha uyardı.