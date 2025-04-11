Tavukçulukta tehlike çanları: Dışa bağımlılık sektörü tehdit ediyor

Tavukçuluk sektörü kritik bir krizle karşı karşıya. ABD’de kuş gribi nedeniyle 3 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edilmesi, ülkeyi tavuk eti ve yumurta tedariğinde zor durumda bıraktı.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Tavukçulukta tehlike çanları: Dışa bağımlılık sektörü tehdit ediyor
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Bu durumu aşmak isteyen ABD, damızlık ürünlerin büyük kısmını ithal etmeye hazırlanıyor. En büyük tedarikçilerden biri olan Türkiye içinse bu gelişme ciddi bir riski beraberinde getiriyor.

Türkiye, damızlık materyal açısından İngiltere, Kanada ve ABD’ye bağımlı. Özellikle damızlık ihtiyacının yüzde 88’inin İngiltere’den karşılandığı belirtiliyor. Ancak ABD’nin piyasaya yoğun ithalatla girmesi, "parayı veren alır" dengesini bozabilir. Uzmanlara göre bu durum, Türkiye’nin damızlık tedarikinde darboğaza girmesine yol açabilir.

Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Cengiz Çakır, konuya dair uyarılarda bulunarak, “Yem, damızlık ve enerji gibi üretimin üç temel girdisinde dışa bağımlıyız. Bu kalemlerdeki kur artışları doğrudan üretim maliyetlerini etkiler. Özellikle yem hammaddesinde dışa bağımlılık sürerse, sektör sürdürülebilirliğini kaybedebilir” dedi.

Tavukçulukta maliyetin yüzde 68’ini yem, yüzde 16’sını damızlık, yüzde 14’ünü ise enerji oluşturuyor. Türkiye’de yem üretimi için gerekli olan soya gibi hammaddelerin büyük bölümü ithal ediliyor. Uzmanlara göre çözüm, yerli üretim kapasitesinin artırılmasında ve dışa bağımlılığın azaltılmasında yatıyor.

Prof. Dr. Çakır, “Soya üretimi Türkiye'de teşvik edilmeli. Aksi halde sektör büyük zarar görebilir. Damızlık materyal üretimi de yerli olarak desteklenmeli. Aksi takdirde halkın uygun fiyata tavuk eti ve yumurta tüketmesi riske girer” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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