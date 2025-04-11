Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: İşte ayrıntılar...

Hakkında “tehdit” ve “terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamalarıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu’nun savunması ortaya çıktı.

İlk duruşma Silivri'de yapıldı

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, dava Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görüldü. Duruşma, 16 Haziran'a ertelendi.

“Beni terörle yan yana getirecek adamın alnını karışlarım”

İmamoğlu, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, “Beni terörle yan yana getirecek adamın alnını karışlarım. Bana bakan Türk bayrağını, Atatürk’ü, Türk milletini görür. Kimse beni kendisiyle karıştırmasın” dedi. Atatürk vurgusu yapan İmamoğlu’nun bu ifadeleri dikkat çekti.

“Her şeyim şeffaf olacak”

İfadesinde kamuoyuna verdiği şeffaflık sözünü hatırlatan İmamoğlu, “13 yıldır görmediğim insanlardan hakkımda ifade almaya çalışıyorlar. Dedikoduyla siyaset olmaz. Ben dedikodu sevsem sabaha kadar neler anlatırım. Ama ben millete şeffaflık sözü verdim, her şeyim açık olacak” diye konuştu.

“Tehdit suçlamasını reddediyorum”

Akın Gürlek’i tehdit ettiği yönündeki iddiaları kabul etmeyen İmamoğlu, “Bu ülkede hiç kimseyi tehdit etmedim. Köyüme gitsinler, arkadaşlarıma sorsunlar; Ekrem kavga mı ederdi, yoksa herkesi barıştırır mıydı? Hayatımda hiç kimseyle kavga etmedim, kimseyi dövmedim, dayak da yemedim” ifadelerini kullandı.

“Bu milletin teminatı olacağım”

Konuşmasında toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir siyaset anlayışını savunduğunu belirten İmamoğlu, “Kimin neye inandığına, hangi etnik kimliğe sahip olduğuna bakmaksızın tüm çocukların teminatı olacağım. Bu milletin geleceği için mücadele ediyorum” dedi.

Ne olmuştu?

20 Ocak’ta Ülke Politikaları Vakfı’nın düzenlediği bir panelde konuşan Ekrem İmamoğlu, Başsavcı Akın Gürlek hakkında, “Sana söylüyorum başsavcı, senin zihnin çürümüş. Ama biz senin evlatlarını dahi bu zihniyetten kurtarmak için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu, bu sözleri nedeniyle hakkında açılan davada da aynı söylemleri savunarak, “Sözlerim bir tehdit değil, toplumsal vicdana yapılan bir çağrıdır” açıklamasını yapmıştı.