İmamoğlu'nun yargılandığı "hakaret", "tehdit" ve "hedef gösterme" davasında ara karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılanmasına başlandı. İmamoğlu, duruşmaya başka suçtan tutuklu olarak getirildi.

Duruşma, sanık Ekrem İmamoğlu’nun savunmasıyla başladı ve duruşmaya CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de izleyici olarak katıldı.

Duruşmada ara karar verildi. Dosyanın mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildiği ve davanın 16 Haziran’a ertelendiği bildirildi.

İddianamede yer alan detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İmamoğlu'nun bir panelde Başsavcı Gürlek’i hedef gösterdiği ve bu ifadelerin suç içerdiği belirtildi. Gürlek’in geçmişte terör suçlarına bakan ağır ceza mahkemelerinde başkanlık yaptığı ve terör örgütleri tarafından hedef alındığı ifade edilen iddianamede, İmamoğlu’nun konuşmalarının, Başsavcı Gürlek’i küçültme ve saygınlığını zedelemeye yönelik olduğu vurgulandı.

İmamoğlu’nun kullandığı ifadelerin, kamu görevlisi olan Gürlek’i hedef gösterdiği ve “terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme” suçunu oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun konuşmasında, Başsavcı Gürlek ve ailesine yönelik zarara yol açabilecek ifadelerin kullanıldığı ifade edilerek, İmamoğlu’nun tehdit suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede ayrıca, İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta düzenlediği bir basın toplantısında, mahkemelerde bilirkişi olarak görevli kişileri gerçeğe aykırı bir şekilde hedef gösterdiği ve bu amaçla "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediği belirtiliyor.

Hapis cezası talebi

İddianamede, İmamoğlu’nun kamu görevini kötüye kullanarak, yargı organları üzerinde baskı kurmayı ve partisinin lehine etkileme amacı güttüğü değerlendirmesi yapıldı. İmamoğlu’nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ek olarak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereği, İmamoğlu’nun kamu görevlerinden men edilmesi talep ediliyor.