Siemens CEO'su ve ailesi helikopterde can verdi

ABD’nin New York kentinde Hudson Nehri'ne düşen helikopterde bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin, teknoloji devi Siemens’in CEO’su Agustin Escobar ve ailesi olduğu açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Siemens CEO'su ve ailesi helikopterde can verdi
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New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bell 206 tipi helikopter yerel saatle 14.59’da Manhattan’daki özel bir pistten havalandıktan kısa süre sonra, saat 15.15’te radardan kayboldu. Kısa süre sonra Hudson Nehri’ne düştüğü belirlenen helikopterde bulunan 1 pilot, 2 yetişkin ve 3 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitirenlerin, İspanya’nın Barselona kentinden New York’a turist olarak gelen bir aile olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında Siemens CEO’su Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ile 4, 5 ve 11 yaşlarındaki üç çocukları da bulunuyordu. Kazada, 36 yaşındaki Amerikalı pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi.

Escobar ailesinin ziyareti sırasında meydana gelen bu trajik kaza, Manhattan’da son yıllarda yaşanan en ölümcül helikopter kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Siemens cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, şirketin CEO’sunun beklenmedik ölümü kurumsal çevrelerde büyük yankı uyandırdı.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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