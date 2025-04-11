Ölüme meydan okudu, 400 metrelik kayalıklardan şifa otu topladı: 3 haftada kayboluyor!

Batman’ın Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, halk arasında “yılan otu” olarak bilinen şifalı bitkiyi toplamak için 400 metrelik kayalıklardan halatla indi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ölüme meydan okudu, 400 metrelik kayalıklardan şifa otu topladı: 3 haftada kayboluyor!
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Yıldız, Suçeken köyü yakınlarında halat yardımıyla tehlikeli bir iniş gerçekleştirdi. Atalarından bu otun şifalı olduğunu öğrendiğini belirten Yıldız, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:

“Bu otu toplarken ciddi risklerle karşılaşıyoruz. Çok dik ve ulaşılması zor bölgelerde yetişiyor. Yalnızca üç haftalık bir ömrü var. Eğer zamanında toplanmazsa tamamen kayboluyor.”
“Yılan otu”nun halk arasında “nivik”, “tırşik otu”, “ayı kulağı”, “yılan yastığı” ve “kabargan” gibi isimlerle de anıldığını söyleyen Yıldız, bu bitkinin hem yemeklerde kullanıldığını hem de birçok hastalığa karşı şifa kaynağı olarak değerlendirildiğini vurguladı:

“Bağırsak ve mide rahatsızlıklarında, kanser ve göz hastalıklarında, hatta yaraların iyileşmesinde etkili olduğu söyleniyor. Kızartmalarda, çorbalarda kullanılıyor. Kurutulup yıl boyu da tüketilebiliyor.”
Yıldız, bu tür tehlikeli alanlara eğitim almadan girmenin son derece riskli olduğunu da belirterek, uyarıda bulundu:

“Bugün 400 metrelik kayalıklardan halatla indik. Bu iş ciddi bir bilgi ve dikkat gerektiriyor. Eğitim almayanların bu tür bölgelere girmemesi gerekiyor. Bitki çok değerli ama doğa şartları da bir o kadar zorlu.”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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