Yedi kez Avrupa şampiyonu Yasemin Adar Yiğit minderde veda etti

7 Nisan 2025 tarihinde Slovakya’nın Bratislava kentinde başlayan Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, finalde dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alan Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı. Rakibine 6-0 mağlup olan Adar Yiğit, maçın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak güreşi bıraktığını ilan etti.

Başarılı sporcu, Avrupa Şampiyonası’nda 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında toplam 7 altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine geçti. Yasemin Adar Yiğit, Tokyo Olimpiyatları’nda üçüncülük elde etmiş; 2017 ve 2022’de ise dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Son dönemde Türk güreşinde dikkat çeken bir jenerasyon veda sürecine girmiş durumda. Taha Akgül (11 Avrupa şampiyonluğu) ve Rıza Kayaalp (12 Avrupa şampiyonluğu) gibi isimlerin ardından Yasemin Adar Yiğit de spor kariyerine son verdi. Bu şampiyonada 8’inci Avrupa şampiyonluğunu kaçıran Adar Yiğit, veda kararını resmileştirdi.