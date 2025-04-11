Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırganlar için özel ekip kuruldu

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarına saldırı düzenlendi. Mezarı tahrip edilen Minguzzi'nin kabri çevresine zarar verilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, faillerin yakalanması için özel bir ekip oluşturdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırganlar için özel ekip kuruldu
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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarına yönelik saldırı, büyük üzüntü yarattı. Kabristandaki mezarın tahrip edilmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlatarak, olayla ilgili özel bir ekip kurdu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ve İstanbul İstihbarat Şubesi ekipleri, yoğun bir şekilde olayın faillerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet ve istihbarat birimlerinin, saldırıya ilişkin bazı görüntüler ve bilgileri olduğu öğrenildi. Özel ekip, 15 yaşındaki Minguzzi'nin mezarına yönelik saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerini belirlemek için yoğun bir araştırma yapıyor ve faillerin kısa süre içinde yakalanması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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