Minik Yüreklerin Yürüyüşü: Kütahyalı Çocuklar Filistinli Akranlarına Destek İçin Yürüdü!

Kütahyalı çocuklar, Sera Alışveriş Merkezi'nde bir araya gelerek, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Filistinli akranlarına destek olabilmek adına yürüyüş gerçekleştirdi. Çocuklar adına açıklama yapan...

Minik Yüreklerin Yürüyüşü: Kütahyalı Çocuklar Filistinli Akranlarına Destek İçin Yürüdü!
Kütahyalı Çocuklar Filistinli Kardeşlerine Destek İçin Yürüdü Gerçekleşti
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Kütahyalı çocuklar, Filistinli akranlarına destek olabilmek için yürüyüş yaptı.
Kütahyalı anneler platformu öncülüğünde, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, YediHilal Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı Kütahya Temsilciliği, Memur-Sen İl Temsilciliği ile diğer bazı sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Sera Alışveriş Merkezinde bir araya gelen çocuklar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüş yaptı.
Çocuklar adına açıklama yapan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Hamza Sarı, Filistinli akranlarına hitaben hazırladığı metni okudu.
Mehmet Akif İnan’ın Mescid-i Aksa şiirinin de okunduğu yürüyüş, Filistinliler için yapılan duanın ardından sona erdi.
Minik yüreklerin yürüyüşüne, veliler ve çok sayıdaki vatandaşlar da destek verdi.

Çocuklarımıza Duyarlılık Aşılamaya Çalışıyoruz

Etkinlik çerçevesinde geliri Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere kitap, oyuncak ve takılar kurulan stantlarda satışı sunuldu.
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya:

-Çocuklarımız evlerinden getirdikleri kitapları, oyuncakları, takıları ile buraya getirerek Gazze’deki kardeşleri için satışa sundular. Çocuk yürüyüşü de yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Çocuklarımıza duyarlılık aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız, Gazzeli kardeşleri ile oynamak istiyor. Bu organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buradan elde ettiğimiz gelir Gazzeli çocuklara gönderilecek. İnşallah mesajlar yerini bulmuştur dedi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# filistin # Kütahya
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