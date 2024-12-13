MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da! Emevi Camisi'nde görüntü verdi

Suriye’nin geleceğine yönelik tartışmaların devam ettiği bir süreçte Türkiye’den Şam’a kritik bir ziyaret yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Şam’ı ziyaret etti.

Türkiye ve Katar'dan diplomatik temsilciler, Şam'da HTŞ lideri Muhammed El Cevlani ve yeni başbakan olarak atanan Muhammed Beşir ile bir araya geldi. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmenin yapıldığı gün İbrahim Kalın'ın Şam'daki tarihi Emevi Camisine gittiği görüntüler servis edildi.

Görüntülerde Kalın'ı Emevi camisine götüren aracı, HTŞ lideri Muhammed Cevlani'nin kullanması dikkat çekti. MİT Başkanı Kalın da Cevlani ile birlikte ön koltukla oturdu.

İbrahim Kalın, Türkiye dahil birçok ülkenin 'terör örgütleri' listesinde yer alan HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesi sonrası Şam'a giden ilk resmi yetkili oldu.