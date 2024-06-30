MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas Lideri Haniye ile kritik görüşme

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü.

Görüşmede, ateşkes görüşmelerindeki son durum, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı.

Ayrıca Kalın, Haniye’nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı diledi ve Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.