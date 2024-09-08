MİT teröristlere nefes aldırmadı

Hedef listesine alınan eli kanlı teröristler adım adım takip edildi. Zamanı geldiğinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şehitlerin hesabı soruldu, Mehmetçik'in kanı yerde kalmadı.

MİT, son 3 ayda da birçok kritik operasyona imza attı. Operasyonlarla, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ağır darbe vuruldu.

Sözde Cezire bölge sorumlusu ve 'Kırmızı Bültenle' aranan terörist Ali Dinçer nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Ali Dinçer'in 2007'deki Dağlıca ve 2008'deki Aktütün karakollarına yapılan terör saldırılarının sorumlularından olduğu tespit edildi.

MEHMETÇİKİN KANI YERDE KALMADI

Suriye Kamışlı'da da PKK sözde kurumlar genel sorumlusu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi.

Yeşil kategorideki terörist, 1992'de Uludere'de 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı saldırıyı organize etmişti.

PKK/YPG'nin sözde Asayiş Genel Sorumlusu Metin Dinç de Kamışlı’da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde saklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularına da nefes aldırmadı. Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.