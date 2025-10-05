MİT’ten büyük operasyon: PTT ve HGS adıyla binlerce vatandaşı dolandırdılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda örgüt deşifre edildi.

Şüphelilerin, Android cihazlara zararlı yazılım yükleyerek vatandaşların bilgisi dışında “HGS borcunuz var” veya “PTT kargonuz teslim alınmadı” içerikli sahte SMS’ler gönderdiği tespit edildi.

Bu mesajlardaki bağlantılar üzerinden oluşturulan sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşların kredi kartı bilgileri ele geçirildi.

6 AYLIK TEKNİK TAKİPLE AĞ ORTAYA ÇIKARILDI

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin faaliyetleri 6 ay boyunca adım adım takip edildi.

Bu süreçte çok sayıda banka ve kripto para hesabı MASAK tarafından incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerle örgütün yapısı, bağlantıları ve kullandığı yöntemler tek tek ortaya çıkarıldı.

GELİR, GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN AKLANDI

Soruşturma kapsamında, örgütün Gürcistan merkezli uzantıları aracılığıyla Telegram kanalları üzerinden yönetildiği belirlendi.

Elde edilen gelirlerin, uluslararası para transferleri ve kripto varlıklar üzerinden aklandığı tespit edildi.

MİT’in tespitleri doğrultusunda Gürcistan’daki bağlantıların yakalanmasına yönelik çalışmalar da başlatıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olarak İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen şafak baskınlarında 12 kişi gözaltına alınırken, 10’u tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, kripto para cüzdanı, nakit para ve döviz ele geçirildi.

318 SAHTE İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Yapılan operasyon sonucunda oltalama (phishing) ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 318 internet sitesi tespit edilerek erişime kapatıldı.

Ayrıca örgütün, mobil cihazlara yüklenen zararlı yazılımları yönetmek için kullandığı özel kontrol paneli de ele geçirildi.

TELEFONLAR TAM KONTROL ALTINDAYDI

Ele geçirilen panel sayesinde, dolandırıcıların kullanıcıların telefonlarını uzaktan tamamen kontrol ettiği ortaya çıktı.

Bu sistem üzerinden kullanıcıların bilgisi dışında üçüncü kişilere SMS gönderilebildiği, çağrıların yönlendirildiği, cihaz kamerasının ve ekranının izlenebildiği, anlık konum bilgilerinin takip edilebildiği belirlendi.

Ayrıca yazılımın, klavye tuşlamalarını kaydederek şifreler ve tek kullanımlık doğrulama kodlarını saldırganlara ilettiği tespit edildi.

Bu yöntemlerle dolandırıcıların yalnızca maddi kazanç sağlamadığı, konum takibi ve şantaj amaçlı görüntü topladığı da belirlendi.

Saldırıların örgütün yurt dışındaki uzantıları üzerinden casusluk amacıyla da kullanıldığı saptandı.

MİT: SİBER DOLANDIRICILARA GEÇİT YOK

MİT, vatandaşların siber dolandırıcılar nedeniyle mağduriyet yaşamaması için her türlü imkân ve kabiliyeti kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, siber suç örgütlerinin vatandaşların finansal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, devlet kurumlarının koordineli mücadelesinin kesintisiz süreceğini vurguladı.

Vatandaşlara ise şu uyarı yapıldı:

“Güvenilmeyen kaynaklardan uygulama indirmeyin, bilinmeyen bağlantılara tıklamayın, işlemlerinizi yalnızca resmi kanallar üzerinden yapın.”