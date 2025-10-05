Valilik uyardı: Bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bugün Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlenecek yürüyüş nedeniyle kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etkinlik, Ayasofya Meydanı’ndan başlayarak Eminönü Meydanı’nda sona erecek.

İstanbul Valiliği, yürüyüş güzergahında güvenlik ve trafik akışını sağlamak amacıyla bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 05 Ekim 2025 tarihinde Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek olan yürüyüş programı kapsamında Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak, Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Alternatif yollar ise şöyle:

Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi.