İETT duyurdu: 6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları’nda 6 Ekim Pazartesi günü ulaşım ücretsiz sağlanacak. İETT tarafından yapılan açıklamada, “Kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edilecek” ifadeleri yer aldı. Böylece, kutlama günü boyunca vatandaşlar, şehir içi toplu ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

İETT yetkilileri, uygulamanın İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102’nci yılı dolayısıyla hayata geçirildiğini belirterek, ücretsiz ulaşımın yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için geçerli olacağını vurguladı. Bu kapsamda, vatandaşların turnikelerden geçerken kartlarını okutması yeterli olacak.

BAZI HATLARDA ÜCRETSİZ ULAŞIM GEÇERLİ OLMAYACAK

İETT açıklamasında, ücretsiz ulaşım uygulamasının belirli hatları kapsamadığı da duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ücretsiz uygulamasına Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.”