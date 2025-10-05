Robbie Williams İstanbul’a gelemiyor! Konser “kamu güvenliği” gerekçesiyle iptal edildi

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 7 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’da sahne alacaktı. Ataköy Marina’da gerçekleştirilmesi planlanan konser, sanatçının dünya turnesinin son ayağı olarak duyurulmuştu. Ancak etkinlikten sadece günler önce yapılan açıklama, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Williams, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda konserin “kamu güvenliği gerekçesiyle şehir yetkilileri tarafından iptal edildiğini” bildirdi.

SOSYAL MEDYADA “SİYONİST” TARTIŞMASI

Resmi açıklamalarda iptalin nedeni “kamu güvenliği” olarak belirtilse de, kararın arka planında farklı dinamiklerin etkili olabileceği konuşuluyor. Son haftalarda sosyal medya platformlarında Robbie Williams’a yönelik “Siyonist” suçlamaları gündeme gelmiş, sanatçının geçmişte İsrail hakkında yaptığı bazı açıklamalar Türkiye kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

İngiliz basınından Sky News ve The Independent, konser iptalinin artan güvenlik riskleri nedeniyle alındığını aktardı.

“ÜZGÜNÜM, KARAR BENİM DIŞIMDA ALINDI”

İptal kararının ardından Robbie Williams, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına hitap etti. Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacak olmamdan dolayı son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halkın güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Yapmak isteyeceğim en son şey hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu – onların güvenliği ve emniyeti her şeyden önce gelir.

İstanbul’da ilk kez sahne alacak olmaktan büyük heyecan duyuyorduk ve özellikle BRITPOP turnesinin final konseri için bu şehri seçmiştik. Bu unutulmaz turneyi Türk hayranlarımın önünde sonlandırmak benim için bir hayaldi; ailemin bu harika ülke ile kurduğu yakın bağları düşününce bu benim için çok özel bir anlam taşıyordu.

Bu yıl bizimle birlikte bu muhteşem turneyi paylaşan 1,2 milyon kişinin arasına katılmak isteyen tüm İstanbullulardan içtenlikle özür dilerim. Bu konseri dört gözle bekliyorduk ancak iptal kararı bizim kontrolümüz dışında alındı.”