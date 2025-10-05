8 uluslararası suçlu Türkiye’ye getirildi: Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan iadeler tamam

Interpol, Europol, İstihbarat, Narkotik ve Asayiş birimlerinin ortak çalışmasıyla yakalanan 8 şüpheli Türkiye’ye getirildi. İçişleri Bakanlığı, operasyonda emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan (4), Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran’dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı ve iadeleri sağlandı. Operasyonda emeği geçen tüm birimlere teşekkür ediyorum.”



Zanlıların yakalandığı ülkeler ve suçları

O.A. (Gürcistan): Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret ve Hırsızlık

S.Ö. (Gürcistan): Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Banka/Kredi Kartının Kötüye Kullanılması, Silahla Tehdit

Y.İ. (İran): Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme

A.A. (Hırvatistan): Kasten Yaralama

H.D. (Almanya): Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı

T.T. (Arnavutluk): Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yaralama

S.B. (Gürcistan): Ulusal seviyede aranan; Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma/bulundurma

H.E. (Gürcistan): Ulusal seviyede aranan; Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama



Adalet Bakanlığı, operasyonun koordinasyonunda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.