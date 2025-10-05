AFAD ve Kandilli açıkladı: 5 Ekim son depremler listesi

Türkiye’de deprem hareketliliği sürüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan verilere göre, 5 Ekim 2025 Pazar günü sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevresinde iki hafif çaplı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 07.51’de İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7.36 kilometre olarak belirlendi.

MANİSA’DA 2.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Aynı gün 07.10’da Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 9.05 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye’nin aktif deprem kuşağında yer alması nedeniyle uzmanlar, özellikle batı bölgelerinde meydana gelen bu tür küçük sarsıntıların bölgesel gerilimlerin sonucu olduğunu belirtiyor. Kandilli ve AFAD, son depremler listesini güncel olarak paylaşmayı sürdürüyor.

