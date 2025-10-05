İstanbul, Ankara, İzmir… Karayollarında yeni trafik düzeni!
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bültenine göre, birçok otoyol ve kara yolunda bakım, onarım ve yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde şerit daraltmaları, trafik yönlendirmeleri ve geçici kapanmalar uygulanıyor.
O-3 Avrupa Otoyolu'nda Ispartakule Ücret Toplama İstasyonu’nda, gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 00.00-06.00 saatleri arasında otoyola giriş platformu trafiğe kapatılacak. Saat 06.00 itibarıyla ise giriş ve çıkışlarda şerit daraltması uygulanarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.
AYDIN – DENİZLİ OTOYOLU
Otoyolun 9-11. kilometrelerinde, Denizli istikametinde yapılan şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
BOLU – ANADOLU OTOYOLU
Anadolu Otoyolu’nun 6-10. kilometrelerinde, Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünde yer alan Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde kaynak çalışmaları yapılıyor. Ulaşım, karşı istikametten çift yönlü olarak sürdürülüyor.
İZMİT – GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU
Otoyolun 11-15. kilometrelerinde, genleşme derzi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. İstanbul istikametine yapılan bant aktarması nedeniyle trafik akışı karşı istikametten iki yönlü devam ediyor.
ANKARA – KIZILCAHAMAM YOLU
Kızılcahamam-Ankara yolunun 16. kilometresinde, Çeştepe Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kızılcahamam yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten sağlanıyor.
BİLECİK – SAKARYA-BOZÜYÜK YOLU
Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde, Ertuğrulgazi Tüneli’nin sağ şeridinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı sol şeritten gerçekleştiriliyor.
SAMSUN – SİNOP YOLU
Sinop-Samsun yolunun 62-65. kilometrelerinde, Sinop istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
ISPARTA – EĞİRDİR-GELENDOST YOLU
Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
SİVAS – KAYSERİ-ŞARKIŞLA YOLU
Kayseri il sınırı-Şarkışla yolunun 38-39. kilometrelerinde sanat yapıları bakım onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Kayseri-Sivas yönü trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
ARTVİN – ARHAVİ-HOPA-KEMALPAŞA-SARP YOLU
Yolun 13-31. kilometrelerinde yer alan Sugören, Osmaniye ve Çamdere köprülerinde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde devam ediyor.