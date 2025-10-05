İstanbul, Ankara, İzmir… Karayollarında yeni trafik düzeni!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bültenine göre, birçok otoyol ve kara yolunda bakım, onarım ve yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde şerit daraltmaları, trafik yönlendirmeleri ve geçici kapanmalar uygulanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul, Ankara, İzmir… Karayollarında yeni trafik düzeni!
Yayınlanma:

O-3 Avrupa Otoyolu'nda Ispartakule Ücret Toplama İstasyonu’nda, gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 00.00-06.00 saatleri arasında otoyola giriş platformu trafiğe kapatılacak. Saat 06.00 itibarıyla ise giriş ve çıkışlarda şerit daraltması uygulanarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.

AYDIN – DENİZLİ OTOYOLU

Otoyolun 9-11. kilometrelerinde, Denizli istikametinde yapılan şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

BOLU – ANADOLU OTOYOLU

Anadolu Otoyolu’nun 6-10. kilometrelerinde, Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünde yer alan Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde kaynak çalışmaları yapılıyor. Ulaşım, karşı istikametten çift yönlü olarak sürdürülüyor.

İZMİT – GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU

Otoyolun 11-15. kilometrelerinde, genleşme derzi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. İstanbul istikametine yapılan bant aktarması nedeniyle trafik akışı karşı istikametten iki yönlü devam ediyor.

ANKARA – KIZILCAHAMAM YOLU

Kızılcahamam-Ankara yolunun 16. kilometresinde, Çeştepe Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kızılcahamam yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten sağlanıyor.

BİLECİK – SAKARYA-BOZÜYÜK YOLU

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde, Ertuğrulgazi Tüneli’nin sağ şeridinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı sol şeritten gerçekleştiriliyor.

SAMSUN – SİNOP YOLU

Sinop-Samsun yolunun 62-65. kilometrelerinde, Sinop istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

ISPARTA – EĞİRDİR-GELENDOST YOLU

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

SİVAS – KAYSERİ-ŞARKIŞLA YOLU

Kayseri il sınırı-Şarkışla yolunun 38-39. kilometrelerinde sanat yapıları bakım onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Kayseri-Sivas yönü trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

ARTVİN – ARHAVİ-HOPA-KEMALPAŞA-SARP YOLU

Yolun 13-31. kilometrelerinde yer alan Sugören, Osmaniye ve Çamdere köprülerinde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde devam ediyor.

Korkutan görüntüler: Bir şehirde daha kuraklık alarmı!Korkutan görüntüler: Bir şehirde daha kuraklık alarmı!Yurt
Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG’ye zam sonrası 5 Ekim güncel fiyat listesiAkaryakıt fiyatlarında son durum: LPG’ye zam sonrası 5 Ekim güncel fiyat listesiEkonomi
karayolu Trafik
Günün Manşetleri
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
"Trump'ın Gazze planı tehlikelerle dolu, Amerikan giysili bir proje"
Gazze'nin derinlerinde işgalin süreceğini öne sürdü!
Genel merkez yöneticileri ifadeye çağrılacak
Trafik kurallarını ihlal edenler ne kadar ödeyecek?
“Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz”
65 yaş üstüne tapuda sağlık raporu şartı mı geliyor?
Suç işleyen çocuklara ağır ceza geliyor!
10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
900 milyon liralık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Çok Okunanlar
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG’ye zam sonrası 5 Ekim güncel fiyat listesi Akaryakıt fiyatlarında son durum: LPG’ye zam sonrası 5 Ekim güncel fiyat listesi
AFAD ve Kandilli açıkladı: 5 Ekim son depremler listesi AFAD ve Kandilli açıkladı: 5 Ekim son depremler listesi
Kış lastiği zorunluluğu uzatıldı! İşte yeni tarih aralığı Kış lastiği zorunluluğu uzatıldı! İşte yeni tarih aralığı