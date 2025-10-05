İstanbul, Ankara, İzmir… Karayollarında yeni trafik düzeni!

O-3 Avrupa Otoyolu'nda Ispartakule Ücret Toplama İstasyonu’nda, gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 00.00-06.00 saatleri arasında otoyola giriş platformu trafiğe kapatılacak. Saat 06.00 itibarıyla ise giriş ve çıkışlarda şerit daraltması uygulanarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.

AYDIN – DENİZLİ OTOYOLU

Otoyolun 9-11. kilometrelerinde, Denizli istikametinde yapılan şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım, orta ve sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

BOLU – ANADOLU OTOYOLU

Anadolu Otoyolu’nun 6-10. kilometrelerinde, Bolu Dağı geçişi İstanbul yönünde yer alan Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde kaynak çalışmaları yapılıyor. Ulaşım, karşı istikametten çift yönlü olarak sürdürülüyor.

İZMİT – GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU

Otoyolun 11-15. kilometrelerinde, genleşme derzi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. İstanbul istikametine yapılan bant aktarması nedeniyle trafik akışı karşı istikametten iki yönlü devam ediyor.

ANKARA – KIZILCAHAMAM YOLU

Kızılcahamam-Ankara yolunun 16. kilometresinde, Çeştepe Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kızılcahamam yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten sağlanıyor.

BİLECİK – SAKARYA-BOZÜYÜK YOLU

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde, Ertuğrulgazi Tüneli’nin sağ şeridinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı sol şeritten gerçekleştiriliyor.

SAMSUN – SİNOP YOLU

Sinop-Samsun yolunun 62-65. kilometrelerinde, Sinop istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

ISPARTA – EĞİRDİR-GELENDOST YOLU

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

SİVAS – KAYSERİ-ŞARKIŞLA YOLU

Kayseri il sınırı-Şarkışla yolunun 38-39. kilometrelerinde sanat yapıları bakım onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Kayseri-Sivas yönü trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

ARTVİN – ARHAVİ-HOPA-KEMALPAŞA-SARP YOLU

Yolun 13-31. kilometrelerinde yer alan Sugören, Osmaniye ve Çamdere köprülerinde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde devam ediyor.