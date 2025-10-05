Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası iddiası! Maç tekrar edilebilir

Yayıncı kuruluş yorumcusu ve eski hakem Deniz Çoban, maçta yaşanan bir pozisyonun kural hatası niteliğinde olduğunu ve karşılaşmanın tekrar edilme ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü.

DENİZ ÇOBAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta katıldığı Trio programında derbideki kritik bir pozisyona dikkat çekti. Çoban açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen’in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı, 10 saniye kadar oynandı. Kenardan ‘Beşiktaş oyuncu değiştirecek’ uyarısı geldi. Hakem oyunu yeniden durdurdu. Ancak oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.”

BU NEDEN ÖNEMLİ?

Deneyimli yorumcu, bu durumun önemini şu sözlerle vurguladı:

“Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Çünkü futbol oyun kurallarına göre her takım 5 oyuncu değiştirebilir ama devre arası dışında oyunu en fazla 3 kez durdurarak bu değişiklikleri yapabilir.”

“TALİMATTA YAZDIĞI ŞEKLİYLE...”

Çoban, Beşiktaş’ın kural gereği izin verilen durdurma hakkını aştığını belirtti:

“Bu durumda Beşiktaş iki defa durmuş oldu. Toplamda 4 defa oyunu durdurmuş sayılıyor. Talimatlara göre bir takım, oyuncu değişiklikleri için en fazla 3 kez oyunu durdurabilir. Galatasaray değişiklik yaparken Beşiktaş da aynı anda değişiklik yapsa bile bu haklar ayrı ayrı sayılıyor.”

TFF, MHK'DEN GÖRÜŞ İSTEYECEK

Eski hakem Çoban, sürecin nasıl işleyeceğini de detaylandırdı:

“Eğer bu durumla ilgili itiraz yapılırsa, TFF konuyla ilgili MHK’den görüş isteyecek. MHK, hakemden ek rapor talep edecek. Hakem neden böyle bir uygulama yaptı, nasıl bir süreç yaşandı bunlar raporda yer alacak. Ardından MHK, TFF’ye resmi görüşünü bildirecek.”

“MAÇ BAŞTAN TEKRAR OYNATILABİLİR”

Deniz Çoban açıklamasının sonunda en dikkat çeken noktayı paylaştı:

“TFF bu durumda maçı tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından itibaren tekrar oynatabilir veya karşılaşmayı tamamen yeniden oynatma kararı alabilir. Yetki tamamen TFF’dedir. Hakem Yasin Kol’un hazırlayacağı ek rapor, olayın seyrini belirleyecek.”