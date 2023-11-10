MİT'ten Kritik Operasyon! PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütlerine yönelik önemli operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde başarılı bir nokta operasyonuna daha imza atıldı.

Terörist Yadin Bulut'un, terör örgütü PKK/KCK'nın başlıca gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticareti ile kara para trafiğini yöneten sözde sorumlulardan olduğu belirlendi.

2015'te örgütün kırsal kadrolarına katılan "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Hakurk-Avaşin'de faaliyetlerini sürdürdü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Yadin Bulut'un uyuşturucu sevkiyatı amacıyla harekete geçtiği öğrenildi. Bunun üzerine MİT, düzenlediği nokta operasyonda teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.