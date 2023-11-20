MİT'ten Kritik Operasyon! Terörist Gülsüme Doğan Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyonda imza attı. Operasyon,da terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı terörist Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Kritik Operasyon! Terörist Gülsüme Doğan Etkisiz Hale Getirildi
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Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK ile mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Terör örgütüne ağır darbe indirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de kritik bir operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı terörist Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi.

Terörist Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

Terörist Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerine yönelik saldırı faaliyetlerinde kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Örgüte yeni militan kazandırmak için çalışan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde faaliyetler yürüttüğü de belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# MİT # operasyon # terörist
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