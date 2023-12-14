MİT'ten PKK/KCK'ya Ağır Darbe! Terörist Sebahat Ormanlı Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütüyle mücadele kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya büyük bir darbe indirdi.

Terörist Sebahat Ormanlı Etkisiz Hale Getirildi!

MİT, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin takibi ve önlenmesi için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında terör örgütünün Kadın Gençlik Topluluğu'nun (KJCK) 18 üyesinden biri ve sözde sorumlularından "Mizgin Guyi" kod adlı terörist Sebahat Ormanlı'nın Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ve şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla KJCK üyelerine talimatlar verdiğini tespit etti.

Çalışmalar neticesinde, Terör Arananlar Listesi'nde "yeşil kategori"de yer alan terörist Ormanlı'nın etkisiz hale getirilmesi kararı alındı.

MİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları sonucu, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen terörist Ormanlı, intikal halindeyken SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Örgütün kırsal kadrolarına 2012'de katılan terörist Ormanlı'nın, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgüt içinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Daha sonra Suriye'ye geçerek örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu olan Ormanlı'nın, 2022'den itibaren Irak'ın Süleymaniye kentinde örgütün KJCK yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.