MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Halil Tekin etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında kritik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

"Yeşil kategori"de aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Seydo Kod" adlı Halil Tekin, MİT tarafından takibe alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, takibe alınan terörist Halil Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi.

Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla terörist Tekin'i etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye 2007'de katılan, Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin'in de 1992'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.