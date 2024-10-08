MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin Amude bölgesinde kritik bir operasyona imza attı.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Amude bölgesinde önemli bir operasyon düzenledi. Operasyonda, Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge etkisiz hale getirildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı