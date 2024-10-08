MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin Amude bölgesinde kritik bir operasyona imza attı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan terörist etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Amude bölgesinde önemli bir operasyon düzenledi. Operasyonda, Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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